İyi karpuz nasıl seçilir ?

Tozlaşma denilen bu doğal olay ne kadar çok olursa karpuz o kadar tatlı oluyor. Yani kahverengi benekli, çizikli karpuz görürseniz hemen almalısınız.



Karpuzun dip kısmının rengi ne kadar sarıya yakın olursa alacağınız karpuz da o kadar tatlı olur. Yani o bölge beyazsa, satın alacağınız karpuz tatsızdır.