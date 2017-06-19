İyi karpuz nasıl seçilir ?
Yaz aylarının sevilen meyvesi olan karpuzun iyisini seçmenin püf noktaları...
Yaz aylarının sevilen meyvesi karpuzun seçimi hakkında pek çok ipucu var. İşte mükemmel karpuzu seçerken dikkat etmeniz gerekenler... Eğer karpuzun kabuğunda kahverengi çizgiler görünce çürük deyip almıyorsanız hata ediyorsunuz.
Karpuz yüzeyindeki kahverengi noktalar ve çizikler karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini gösterir.
Tozlaşma denilen bu doğal olay ne kadar çok olursa karpuz o kadar tatlı oluyor. Yani kahverengi benekli, çizikli karpuz görürseniz hemen almalısınız.
Karpuzun dip kısmının rengi ne kadar sarıya yakın olursa alacağınız karpuz da o kadar tatlı olur. Yani o bölge beyazsa, satın alacağınız karpuz tatsızdır.
Karpuzun şekline göre de cinsini kolayca anlayabilirsiniz. Karpuzun ince ve uzun olan karpuzlar bol sulu olur.
Daha yuvarlak olanları ise tatlıdır.
Karpuz sapı, karpuzun olgun olduğunu gösterir (şayet rengi koyu ise). Eğer sapın rengi yeşilse yakın zamanda toplandığını ve olgun olmadığını gösterir.
Karpuzu küçüklüğüne ya da büyüklüğüne göre değerlendirmemelisiniz. Önemli olan nokta karpuzu elinize aldığınızda ağır hissetmenizdir. Çünkü büyük karpuzlar da pekala kelek çıkabilir.