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  3. 28 Nisan 2018 15:40

Bunları yanlış biliyoruz (Herkes böyle biliyor ama...)

Bunları yanlış biliyoruz (Herkes böyle biliyor ama...)

Instagram'de hikâyelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? WhatsApp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...

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Bunları yanlış biliyoruz (Herkes böyle biliyor ama...)

Instagram'de hikâyelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır.

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Bunları yanlış biliyoruz (Herkes böyle biliyor ama...)

Yanlış. Çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. Instagram belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor.

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Bunları yanlış biliyoruz (Herkes böyle biliyor ama...)

WhatsApp'ta bir kişiyi engellediğinizde size WhatsApp'tan asla ulaşamaz.

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