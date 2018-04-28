Bunları yanlış biliyoruz (Herkes böyle biliyor ama...)

Yanlış. Çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. Instagram belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor.

