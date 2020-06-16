  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Haziran 2020 16:28

Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam sürprizi

Bursa'nın İznik ilçesinde bir inşaatın temel kazıları sırasında tarihi hamam bulundu. Hamamın Bizans dönemine ait olduğu iddia ediliyor.

Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam sürprizi

İlçedeki Atatürk Caddesi'nde 1255-1256 yıllarında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris tarafından inşa edilen Aziz Tryphonos Kilisesi'ne 50 metre mesafedeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi bulgulara rastlandı.

1/ 9
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam sürprizi

Bunun üzerine inşaat sahipleri durumu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

2/ 9
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam sürprizi

İznik Müze Müdürlüğü arkeologları ve sanat tarihçileri, alanda yaptıkları incelemelerde bölgenin hamam olarak kullanıldığını tespit etti.

3/ 9
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam sürprizi

600 metrekare alanda yapılan incelemelerde, hamam kalıntılarının yanı sıra renkli seramik parçalara da rastlandı.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM