Cam tabuttaki çocuk cesedinin sırrı çözüldü
2016 yılında Amerika'da cam tabut içinde bulunan çocuk cesedinin üzerindeki sır perdesi aralandı.
Geçtiğimiz sene ABD'nin San Francisco eyaletinde inşaat işçileri, kurşun ve bakır alaşımından hazırlanmış, cam bölmeli küçük bir tabut bulmuştu. Tabutun cam kısmını temizleyen görevliler, tabutun içini gördüklerinde ise şok yaşamıştı.
Çünkü tabutun içinde bulunan kızın bedeni, 100 yılı aşkın süredir oradaydı. Buna karşılık kızın bedeni hiçbir şekilde zarar görmemişti. Hatta kızın bedeniyle birlikte gömülen kırmızı gül ve lavantalar bile neredeyse aynı kalmıştı.
Kızın bedeninin nasıl bu kadar deformasyona uğramadan kalabileceği sorusu kafaları karıştırırken, bir yıldır bu konuyu araştıran ekip, küçük kızın kimliğini tespit etti.