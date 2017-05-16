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  3. 16 Mayıs 2017 18:33

Karaciğerleri parçalanmış bir şekilde sahile vurdu !

Güney Afrika'da karaciğerleri parçalanmış bir şekilde iki beyaz köpekbalıkları karaya vurdu.

Karaciğerleri parçalanmış bir şekilde sahile vurdu !

Güney Afrika’da eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. 3 adet beyaz köpekbalığı karaciğerleri parçalanmış halde karaya vurdu. Uzmanlar okyanusun iki canavarı beyaz köpekbalıkları ile katil balinalar arasında büyük bir kapışmanın yaşandığını tahmin ediyor. Katil balinaların köpekbalıklarını yemeye çalıştığı belirtiliyor.

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Karaciğerleri parçalanmış bir şekilde sahile vurdu !

Kıyı şeridinde karaciğerleri patlamış halde 3 beyaz köpekbalığı… Uzmanlar okyanusun iki büyük canavarı olan katil balinalarla beyaz köpekbalıklarının arasında şiddetli bir savaş yaşandığını tahmin ediyor.

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Karaciğerleri parçalanmış bir şekilde sahile vurdu !

Savaşın sebebi ise balinaların köpekbalıklarını yemek istemesi… Özellikle balinaların köpekbalıklarının karaciğerinde gelişen organik bir tat için saldırdığı belirtiliyor.

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Karaciğerleri parçalanmış bir şekilde sahile vurdu !

Güney Afrika kıyısına vuran 3 köpekbalığı yetkilileri hemen harekete geçirdi. Uzmanlar köpekbalıklarından 5 metre uzunluğundaki birini ameliyat etti. Karaciğerini onaran konusunda uzman veterinerler köpekbalığını okyanusa geri döndürmeyi başardı.

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