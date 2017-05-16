Karaciğerleri parçalanmış bir şekilde sahile vurdu !
Güney Afrika'da karaciğerleri parçalanmış bir şekilde iki beyaz köpekbalıkları karaya vurdu.
Güney Afrika’da eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. 3 adet beyaz köpekbalığı karaciğerleri parçalanmış halde karaya vurdu. Uzmanlar okyanusun iki canavarı beyaz köpekbalıkları ile katil balinalar arasında büyük bir kapışmanın yaşandığını tahmin ediyor. Katil balinaların köpekbalıklarını yemeye çalıştığı belirtiliyor.
Kıyı şeridinde karaciğerleri patlamış halde 3 beyaz köpekbalığı… Uzmanlar okyanusun iki büyük canavarı olan katil balinalarla beyaz köpekbalıklarının arasında şiddetli bir savaş yaşandığını tahmin ediyor.
Savaşın sebebi ise balinaların köpekbalıklarını yemek istemesi… Özellikle balinaların köpekbalıklarının karaciğerinde gelişen organik bir tat için saldırdığı belirtiliyor.