Karaciğerleri parçalanmış bir şekilde sahile vurdu !

Güney Afrika’da eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. 3 adet beyaz köpekbalığı karaciğerleri parçalanmış halde karaya vurdu. Uzmanlar okyanusun iki canavarı beyaz köpekbalıkları ile katil balinalar arasında büyük bir kapışmanın yaşandığını tahmin ediyor. Katil balinaların köpekbalıklarını yemeye çalıştığı belirtiliyor.