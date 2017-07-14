Çekim hatalı panoramik fotoğraflar sosyal medyayı salladı
İşte panoramik fotoğraf çekimini faciaya çevirenler...
Cep telefonları hayatımızın önemli bir parçası oldu. En çok kullandığımız özellik ise fotoğraf çekimi. Hal böyle olunca da firmalar telefon kameralarına her gün bir yenilik ekliyor. Bu özelliklerden biri de panaromik fotoğraf.
Panaromik, bir görüntünün, yatay çekimde yan yana, dikey çekimde üst üste olma şartı ile birden fazla çekim yaparak, birleşmesi sonucu ortaya çıkan geniş açılı fotoğraf çalışmalarına deniyor.