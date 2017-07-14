SON DAKİKA
CHP KARARINI VERDİ, TBMM'DEKİ ANMA TÖRENİNE KATILMAYACAKLAR
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Temmuz 2017 11:03

Çekim hatalı panoramik fotoğraflar sosyal medyayı salladı

İşte panoramik fotoğraf çekimini faciaya çevirenler...

Çekim hatalı panoramik fotoğraflar sosyal medyayı salladı

Cep telefonları hayatımızın önemli bir parçası oldu. En çok kullandığımız özellik ise fotoğraf çekimi. Hal böyle olunca da firmalar telefon kameralarına her gün bir yenilik ekliyor. Bu özelliklerden biri de panaromik fotoğraf.

1/ 30
Çekim hatalı panoramik fotoğraflar sosyal medyayı salladı

Panaromik, bir görüntünün, yatay çekimde yan yana, dikey çekimde üst üste olma şartı ile birden fazla çekim yaparak, birleşmesi sonucu ortaya çıkan geniş açılı fotoğraf çalışmalarına deniyor.

2/ 30
Çekim hatalı panoramik fotoğraflar sosyal medyayı salladı

İşte bu özellikle çekilen birbirinden talihsiz o fotoğraflar...

3/ 30
Çekim hatalı panoramik fotoğraflar sosyal medyayı salladı

4/ 30