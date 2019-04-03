Cenaze törenine 100 bin kişi katıldı
Musevi cemaatinin önde gelen isimlerinden birinin cenazesine 100 bin kişi katıldı.
ABD'nin New York kenti on binlerce kişinin katıldığı sıra dışı bir cenaze törenine sahne oldu.
Musevi cemaatinin önde gelen isimlerinden olan ve 95 yaşında hayatını kaybeden Haham Yisroel Avrohom Portugal'ın, geçtiğimiz salı günü New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 100 bin kişi katıldı.
Nazi Almanyası'nda soykırımdan kurbanı olmaktan kurtulan ve internet gibi teknolojileri reddeden dini lider Yisroel Avrohom Portugal'ın cenaze töreni için bölgede yollar kapatıldı ve geniş güvenlik önlemleri alındı.