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  3. 03 Nisan 2019 19:13

Cenaze törenine 100 bin kişi katıldı

Musevi cemaatinin önde gelen isimlerinden birinin cenazesine 100 bin kişi katıldı.

Cenaze törenine 100 bin kişi katıldı

ABD'nin New York kenti on binlerce kişinin katıldığı sıra dışı bir cenaze törenine sahne oldu.

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Cenaze törenine 100 bin kişi katıldı

Musevi cemaatinin önde gelen isimlerinden olan ve 95 yaşında hayatını kaybeden Haham Yisroel Avrohom Portugal'ın, geçtiğimiz salı günü New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

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Cenaze törenine 100 bin kişi katıldı

Nazi Almanyası'nda soykırımdan kurbanı olmaktan kurtulan ve internet gibi teknolojileri reddeden dini lider Yisroel Avrohom Portugal'ın cenaze töreni için bölgede yollar kapatıldı ve geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Cenaze törenine 100 bin kişi katıldı

Bölgedeki mağazalar, Yisroel Avrohom Portugal'a hürmeten bir süre için kepenklerini kapama kararı aldı.

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