Çıldır Gölü tablo gibi...

"Hemen hemen buz tutmak üzere ve bir hafta içerisinde atlı kızaklarımız da çıkmaya başlar. Yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaya başlarız. Bizim burada önemli olan gün batımını çekmek. Gün batımı da zaten baktığın zaman buzun üzerinde böyle yıldız gibi pırıl pırıl görüntüler oluşuyor. Gölde hem balığımızı buzun altından çekeceğiz hem de turlarla buraya gelen turistlerin gün batımını izleyip atlı kızaklarla turlayacaklar. Çıldır Gölü tamamıyla bir doğa harikasıdır" şeklinde konuştu.

