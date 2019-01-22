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  3. 22 Ocak 2019 09:20

Çin'in Bisiklet Mezarları

Çin’in büyük kentlerinde bisiklet kiralama uygulamasında son iki yılda büyük bir patlama yaşandı. Düzinelerce şirket, caddeleri bisikletlerle doldurdu.

Çin'in Bisiklet Mezarları

Çin’in büyük kentlerinde bisiklet kiralama uygulamasında son iki yılda büyük bir patlama yaşandı. Düzinelerce şirket, caddeleri bisikletlerle doldurdu.

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Çin'in Bisiklet Mezarları

Bu zaten kalabalık olan Pekin ya da Şanghay gibi mega kentlerin sokaklarında bisiklet yığınlarına ve metal bloklarına yol açıyor. Çin’de bisiklet kiralamak çok basit. Kullanıcılar telefonlarına bir uygulamayı indiriyor ve bisikletin kilidini açmak için sadece birkaç yuan ödüyor.

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Çin'in Bisiklet Mezarları

Dilediklerinde tekrar uygulama yardımıyla bisikleti kilitliyorlar. Uygulamaya göre, kullanıcılar kiralık bisikletlerini kent boyunca park ediyor veya sokak köşelerinde bırakabiliyor.

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Çin'in Bisiklet Mezarları

Bazı kentler kiralık bisikletler için kendi park alanlarına sahip. Ancak çoğu zaman kullanıcılar bisikletleri herhangi bir yere bırakıyor.

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