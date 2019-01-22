Çin'in Bisiklet Mezarları
Çin’in büyük kentlerinde bisiklet kiralama uygulamasında son iki yılda büyük bir patlama yaşandı. Düzinelerce şirket, caddeleri bisikletlerle doldurdu.
Çin’in büyük kentlerinde bisiklet kiralama uygulamasında son iki yılda büyük bir patlama yaşandı. Düzinelerce şirket, caddeleri bisikletlerle doldurdu.
Bu zaten kalabalık olan Pekin ya da Şanghay gibi mega kentlerin sokaklarında bisiklet yığınlarına ve metal bloklarına yol açıyor. Çin’de bisiklet kiralamak çok basit. Kullanıcılar telefonlarına bir uygulamayı indiriyor ve bisikletin kilidini açmak için sadece birkaç yuan ödüyor.
Dilediklerinde tekrar uygulama yardımıyla bisikleti kilitliyorlar. Uygulamaya göre, kullanıcılar kiralık bisikletlerini kent boyunca park ediyor veya sokak köşelerinde bırakabiliyor.