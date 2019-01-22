Çin'in Bisiklet Mezarları

Bu zaten kalabalık olan Pekin ya da Şanghay gibi mega kentlerin sokaklarında bisiklet yığınlarına ve metal bloklarına yol açıyor. Çin’de bisiklet kiralamak çok basit. Kullanıcılar telefonlarına bir uygulamayı indiriyor ve bisikletin kilidini açmak için sadece birkaç yuan ödüyor.