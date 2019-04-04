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  3. 04 Nisan 2019 12:10

Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

Çinli mühendis tahta parçasıyla işe başladı, milyonlar gözünü ayırmadan seyretti!

Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

Bakın ortaya ne çıktı! Tahmin bile edemezsiniz...

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Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

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Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

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Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

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