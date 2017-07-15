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  3. 15 Temmuz 2017 10:20

Denizin dibinden çıkardılar

Denizin dibinden çıkardılar

Rus Kuzey Filosu’na bağlı arama ve kurtarma ekibinde görev yapan askeri uzmanlar, Barents Denizi’nin dibinden 2. Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı iki Sherman tankını karaya çıkardı.

 

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Denizin dibinden çıkardılar

Tankların 1945 yılında batan ‘Thomas Donaldson’ isimli  nakliye gemisinin ambarında bulunduğu belirtildi.
 

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Denizin dibinden çıkardılar


 Uzmanlara göre,  bunlar son yıllarda bu gemiden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank. Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi’nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.
 

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Denizin dibinden çıkardılar



1945 yılının Mart ayında Kuzey JW-65 konvoyu çerçevesinde Rusya'nın Murmansk şehrşne giden gemi, Kolsk Körfezi’nde Kildin Adası yakınlarında batırılmış ve yaklaşık 60 metre derinliğe saplanmıştı.
 

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