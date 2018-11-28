Dev dalgaları görenler fotoğraf çekildi
Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştuç Dalgaları gören vatandaşlar fotoğraf çekildi.
Antalya’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarda Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu. Vatandaşlar sahile fotoğraf çekinmek için gelirken, bir çiftin dalgaların sahili dövdüğü noktada detektörle madeni para araması dikkat çekti.
Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.