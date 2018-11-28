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  3. 28 Kasım 2018 20:16

Dev dalgaları görenler fotoğraf çekildi

Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştuç Dalgaları gören vatandaşlar fotoğraf çekildi.

Dev dalgaları görenler fotoğraf çekildi

Antalya’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarda Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu. Vatandaşlar sahile fotoğraf çekinmek için gelirken, bir çiftin dalgaların sahili dövdüğü noktada detektörle madeni para araması dikkat çekti.

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Dev dalgaları görenler fotoğraf çekildi

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.

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Dev dalgaları görenler fotoğraf çekildi

Boyu yaklaşık 2.5 metreye varan dalgalar, sahil adeta döverken görsel şölen sundu.

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Dev dalgaları görenler fotoğraf çekildi

Rüzgarın şiddeti nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı, hayvanlar da sığınacak yer aradı. Ara ara yağan sağanak da dışarıdaki turistlere zor anlar yaşattı.

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