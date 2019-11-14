Dikkat testi! Bu soruları çok az kişi doğru cevaplıyor...
Sosyal medyada dolaşan bazı testler çözmeye çalışanları zorluyor. Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları vatandaşlar tarafından paylaşım rekorları kırıyor. Kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırm
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu sorular sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. Bu haritadaki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?
(NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.