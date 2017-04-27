Dil öğrenmeye gitti reklam yıldızı oldu
Türkiye'de işletme fakültesini bitiren Marmarisli 24 yaşındaki Uğur Kaplan, dil için gittiği Çin'de reklam yıldızı oldu.
Türkiye’de işletme fakültesinden mezun olan Marmarisli 24 yaşındaki Uğur Kaplan, geçtiğimiz yıl Çince öğrenme amacıyla gittiği Jinan şehrinde fiziki görünümüyle reklam ajanslarının dikkatini çekti.
Yaklaşık 8 aydır Jinan’da öğrenim gören Kaplan, mankenlik yaparak girdiği reklam dünyasında bir ok atma yayının tanıtım filmiyle Jinan’ın en tanınan isimlerinden birisi oldu.
Reklam filminde İngilizlerin efsanevi kahramanı Robin Hood’u canlandıran Uğur Kaplan, okul hayatında arkadaşları tarafından dışlanan ve alay edilen bir Çinli gencin değişimini sergiliyor.