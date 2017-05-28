İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar
Ramazan'da oruç tutarken dikkat edilmesi gereken durumlar...
Ramazan'da dikkat edilmesi gereken orucu bozan ve orucu bozmayan şeyler nelerdir?
Kusmak orucu bozar mı?
Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, "ağız dolusu" olması halinde, orucu bozar.
Hangi sağlık durumlarında oruç bozulur?
Tıbbın gelişmesi ile günümüzde pek çok yeni muayene ve tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı orucu bozmakta, bir kısmı ise bozmamaktadır.
Astım hastalarında oksijen spreyi orucu bozar mı?
Akciğer hastalarının kullandıkları spreyden, bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağıza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları civarında emilerek yok olmaktadır. Bundan geriye bir miktarın kalıp tükrük ile mideye ulaştığı konusunda kesin bir bilgi de yoktur. Bu itibarla astımlı hastaların, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç, orucu bozmaz.