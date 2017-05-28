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  3. 28 Mayıs 2017 14:50

İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar

Ramazan'da oruç tutarken dikkat edilmesi gereken durumlar...

İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar

Ramazan'da dikkat edilmesi gereken orucu bozan ve orucu bozmayan şeyler nelerdir?

Kusmak orucu bozar mı?

Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, "ağız dolusu" olması halinde, orucu bozar.

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İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar

Hangi sağlık durumlarında oruç bozulur?
Tıbbın gelişmesi ile günümüzde pek çok yeni muayene ve tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı orucu bozmakta, bir kısmı ise bozmamaktadır.

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İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar

Astım hastalarında oksijen spreyi orucu bozar mı?
Akciğer hastalarının kullandıkları spreyden, bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağıza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları civarında emilerek yok olmaktadır. Bundan geriye bir miktarın kalıp tükrük ile mideye ulaştığı konusunda kesin bir bilgi de yoktur. Bu itibarla astımlı hastaların, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç, orucu bozmaz.

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İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar

Kan aldırmak orucu bozar mı?
Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" buyurmuştur.

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