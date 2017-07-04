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  3. 04 Temmuz 2017 12:17

Doğu Anadolu'da plaj keyfi

Temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Van Gölü'ne kıyısı olan Adilcevaz İlçesi'ne, özellikle Muş, Ağrı, Siirt, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde sıcaklıklardan bunalanlar akın ediyor.

Doğu Anadolu'da plaj keyfi

Son günlerde doluluk oranı artan ilçenin sahilleri ise Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

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Doğu Anadolu'da plaj keyfi

Batı illerine göre daha serin olan ilçeye gelen vatandaşlar, gündüz göle girip akşamları da serin havanın keyifini sürüyor.


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Doğu Anadolu'da plaj keyfi

İlçeye tatil için Ağrı'dan gelen Serhat Kaya, serinlemek için kendilerini Van Gölü sahillerine attıklarını belirterek, ilçeye her yıl geldiklerini söyledi.

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Doğu Anadolu'da plaj keyfi

Kaya, "Buranın çok güzel sahilleri var. Hem piknik yapıyoruz, hem de göle girerek serinlemeye çalışıyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

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