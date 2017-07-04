Doğu Anadolu'da plaj keyfi
Temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Van Gölü'ne kıyısı olan Adilcevaz İlçesi'ne, özellikle Muş, Ağrı, Siirt, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde sıcaklıklardan bunalanlar akın ediyor.
Batı illerine göre daha serin olan ilçeye gelen vatandaşlar, gündüz göle girip akşamları da serin havanın keyifini sürüyor.
İlçeye tatil için Ağrı'dan gelen Serhat Kaya, serinlemek için kendilerini Van Gölü sahillerine attıklarını belirterek, ilçeye her yıl geldiklerini söyledi.