Doktorlar uyardı: ''Vajinanıza sokmayın''
Doktorlar, 'banyo bombası' adını verdiği ve meyve-sebze şekilleriyle tanınan banyo tuzlar hakkında uyarılarda bulundu.
Ünlü kozmetik markası Lush'ın piyasaya sürdüğü 'banyo bombası' adını verdiği ve meyve-sebze şekilleriyle tanınan banyo tuzlarına ilişkin doktorlardan bir açıklama geldi.
Doktorlar, kadınları bu ürünleri vajinalarına sokmamaları konusunda uyardı.
Ünlü marka önümüzdeki sevgililer günü için şeftali ve patlıcan şeklinde banyo tuzlarını piyasaya sürdü.
Ancak uzmanlar bu ürünlerin amacına uygun kullanılacağından pek emin değil.
Zira bazı kullanıcılar, bu ürünleri şimdiden seks oyuncağı olarak kullanmaya başladıklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti bile.
Uzman doktor Vanessa Mackay konuya ilişkin yaptığı açıklamada kozmetik ürünlerinin seks oyuncağı olarak kullanılmasının tehlikelerinden bahsetti.