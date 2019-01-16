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  3. 16 Ocak 2019 23:39

Doktorlar uyardı: ''Vajinanıza sokmayın''

Doktorlar, 'banyo bombası' adını verdiği ve meyve-sebze şekilleriyle tanınan banyo tuzlar hakkında uyarılarda bulundu.

Doktorlar uyardı: ''Vajinanıza sokmayın''

Ünlü kozmetik markası Lush'ın piyasaya sürdüğü 'banyo bombası' adını verdiği ve meyve-sebze şekilleriyle tanınan banyo tuzlarına ilişkin doktorlardan bir açıklama geldi.

Doktorlar, kadınları bu ürünleri vajinalarına sokmamaları konusunda uyardı.

Ünlü marka önümüzdeki sevgililer günü için şeftali ve patlıcan şeklinde banyo tuzlarını piyasaya sürdü.

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Doktorlar uyardı: ''Vajinanıza sokmayın''

Ancak uzmanlar bu ürünlerin amacına uygun kullanılacağından pek emin değil.

Zira bazı kullanıcılar, bu ürünleri şimdiden seks oyuncağı olarak kullanmaya başladıklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti bile.

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Doktorlar uyardı: ''Vajinanıza sokmayın''

Uzman doktor Vanessa Mackay konuya ilişkin yaptığı açıklamada kozmetik ürünlerinin seks oyuncağı olarak kullanılmasının tehlikelerinden bahsetti.

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Doktorlar uyardı: ''Vajinanıza sokmayın''

Mackay 'Bu ürünlerin amacı dışında kullanılması hiç uygun değil. Zira bu ürünler vajinadaki yararlı bakterileri de öldürebilir' dedi. Bu doğal floranın vajinayı koruduğuna dikkat çeken Mackay, bu bakterilerin yok olmasının enfeksiyona neden olabileceğini söyledi.

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