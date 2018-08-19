  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Ağustos 2018 09:35

Düğünde çok ilginç takı ! Geline bunu taktı

Kahramanmaraş'ta bir düğünün takı merasiminde geline uçak bileti takıldı.

Düğünde çok ilginç takı ! Geline bunu taktı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir düğün merasiminde gelin ve damada takı merasiminde uçak bileti takıldı.

1/ 5
Düğünde çok ilginç takı ! Geline bunu taktı

Kahramanmaraşlı Hüseyin ve Mehtap Özdemir çifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün törenine katılanlar gönüllerince eğlenirken, çiftin arkadaşı olan Erhan Ersavaş, çifte takı töreninde Türk Lirasına destek amaçlı uçak bileti hediye etti.

2/ 5
Düğünde çok ilginç takı ! Geline bunu taktı

Kıbrıs’a gidiş dönüşlü tarifeli uçak biletini gelin ve damadın göğsüne takan Erhan Ersavaş, Kahramanmaraş düğünlerinde Türk Lirasına desteğin hep olduğunu söyledi. Çite bir ömür boyu mutluluk dileyen Ersavaş, döviz yerine uçak bileti hediye etmekten mutlu olduğunu da söyledi. Ersavaş, “Ülkemizde var olan ekonomik savaşlara inat, biz Türk Lirasını çok değerli olduğunu Kahramanmaraşlılar olarak göstermek istedik. Maraş düğünümüzde altının dışında sadece Türk parasının takıldığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra çiftimize uçak bileti takmak istedik. Dolara inat ülkemizi bu şekilde desteklemek istedik. Çiftimize de yakışacağını düşündüm, onları uçak biletiyle Kıbrıs’a uğurlamak istedim” diye konuştu

3/ 5
Düğünde çok ilginç takı ! Geline bunu taktı

Hediye edilen uçak biletleri sayesinde Türk Lirasına önemli bir desteğin verildiğini söyleyen gelin Mehtap Özdemir, “Erhan kardeşimize çok teşekkür ediyorum böyle bir incelik düşündüğü için. Ve herkese Türk Lirasının ne kadar değerli olduğunu buradan göstermiş oldu” diye konuştu.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM