Düğünde çok ilginç takı ! Geline bunu taktı

Kıbrıs’a gidiş dönüşlü tarifeli uçak biletini gelin ve damadın göğsüne takan Erhan Ersavaş, Kahramanmaraş düğünlerinde Türk Lirasına desteğin hep olduğunu söyledi. Çite bir ömür boyu mutluluk dileyen Ersavaş, döviz yerine uçak bileti hediye etmekten mutlu olduğunu da söyledi. Ersavaş, “Ülkemizde var olan ekonomik savaşlara inat, biz Türk Lirasını çok değerli olduğunu Kahramanmaraşlılar olarak göstermek istedik. Maraş düğünümüzde altının dışında sadece Türk parasının takıldığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra çiftimize uçak bileti takmak istedik. Dolara inat ülkemizi bu şekilde desteklemek istedik. Çiftimize de yakışacağını düşündüm, onları uçak biletiyle Kıbrıs’a uğurlamak istedim” diye konuştu