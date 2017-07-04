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  3. 04 Temmuz 2017 12:05

Dünyanın en ilginç geleneği

Dünyanın en ilginç geleneği

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'nun 50km uzaklığında bulunan Ambohitseheno kentindeki Nanjakana Morarano köyünde mezardan çıkarma geleneği sürdürülüyor.

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Dünyanın en ilginç geleneği

Ölümle yaşam arasında bağ kurduklarına inandıkları için ölüleri mezardan çıkarma geleneğini sürdüren köylüler, kendilerinin bu şekilde babalarının adını taşımaya hak kazandıklarına inanıyorlar.

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Dünyanın en ilginç geleneği

Mezardan çıkartma etkinliğine katılan köylüler, ölen ailelerini onurlandırmak amacıyla katılımcılara kurbanlık et ve pilav dağıtıyorlar.

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Dünyanın en ilginç geleneği

3 gün süren gelenekte, ilk gün köydeki bütün halk yemeğe davet ediliyor,

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