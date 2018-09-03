Dünyanın en ilginç hapishaneleri
Dünyada işlediği suçlardan dolayı hapis cezası alanlar sizce nasıl yerlerde kalıyor? İşte dünyanın dört bir yanından sıra dışı hapishaneler!
Ceza Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre dünyada 10 milyondan fazla tutuklu var. Öte yandan hapishanede yatan kişi sayısı ise dünyanın her yerinde farklı seyrediyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde her 100 bin vatandaş arasından 698'i mahkumken, Danimarka'da bu sayı 61. Sayı haricinde de hapishaneler arasında büyük ayrımların olduğunu söyleyebiliriz. İşte dünyanın dört bir yanından hapishaneler...
El Buen Pastor Kadın Hapishanesi, Bogota, Kolombiya
Kolombiya'nın Bogota şehrinde bulunan El Buen Pastor kadın cezaevi, 2 tutukluyu barındırmak için tasarlandı. Ancak cezaevinde şimdi 10 ila 20 arasında kadına ev sahipliği yapan hücreler var. Ayrıca burada her yıl güzellik yarışması düzenleniyor.
Cebu Gözaltı ve Rehabilitasyon Merkezi, Filipinler
Hapishanede mahkumlar egzersiz ve rehabilitasyonlarının bir parçası olarak dans rutinleri gerçekleştiriyor.