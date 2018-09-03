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  3. 03 Eylül 2018 12:40

Dünyanın en ilginç hapishaneleri

Dünyada işlediği suçlardan dolayı hapis cezası alanlar sizce nasıl yerlerde kalıyor? İşte dünyanın dört bir yanından sıra dışı hapishaneler!

Dünyanın en ilginç hapishaneleri

Ceza Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre dünyada 10 milyondan fazla tutuklu var. Öte yandan hapishanede yatan kişi sayısı ise dünyanın her yerinde farklı seyrediyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde her 100 bin vatandaş arasından 698'i mahkumken, Danimarka'da bu sayı 61. Sayı haricinde de hapishaneler arasında büyük ayrımların olduğunu söyleyebiliriz. İşte dünyanın dört bir yanından hapishaneler...


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Dünyanın en ilginç hapishaneleri

El Buen Pastor Kadın Hapishanesi, Bogota, Kolombiya

Kolombiya'nın Bogota şehrinde bulunan El Buen Pastor kadın cezaevi, 2 tutukluyu barındırmak için tasarlandı. Ancak cezaevinde şimdi 10 ila 20 arasında kadına ev sahipliği yapan hücreler var. Ayrıca burada her yıl güzellik yarışması düzenleniyor.

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Dünyanın en ilginç hapishaneleri

Cebu Gözaltı ve Rehabilitasyon Merkezi, Filipinler

Hapishanede mahkumlar egzersiz ve rehabilitasyonlarının bir parçası olarak dans rutinleri gerçekleştiriyor.

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Dünyanın en ilginç hapishaneleri

Quezon Şehir Hapishanesi, Manila

Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Quezon Şehir Hapishanesi'nde, hijyenik olmayan yerler, sular ve yemekler sürekli kavga var.

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