Dünyanın en ilginç meslekleri

İtici (Oshiya)



Size komik gelebilir. Ancak Oshiya profesyonel bir meslek. Özellikle Japonya ve Çin gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde trenlerin maksimum kapasiteyle seyahat etmesi için görev alan ve trene binmeye çalışanları arkadan itenlere Oshiya deniyor. Bu mesleği genelde en gelir elde etmek isteyen öğrenciler tercih ediyor.