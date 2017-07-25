Dünyanın en ilginç meslekleri
''Meslek'' deyince ilk akla gelen doktor, mühendis, şoför gibi mesleklerin yanısıra çok ilginç meslekler de bulunuyor. İşte dünyanın dört bir yanından en ilginç meslekler...
Profesyonel deodorant koku testçileri
Toplu taşıma araçlarında maruz kaldığınız kötü kokular sizi rahatsız etse de gerçekte bu mesleği yapanlar var. Deodorant firmalarının ürünü test etmek için işe aldığı kişiler, ürünü sıktıktan sonra başka insanları kokluyor. Gerçekten garip bir meslek.
İtici (Oshiya)
Size komik gelebilir. Ancak Oshiya profesyonel bir meslek. Özellikle Japonya ve Çin gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde trenlerin maksimum kapasiteyle seyahat etmesi için görev alan ve trene binmeye çalışanları arkadan itenlere Oshiya deniyor. Bu mesleği genelde en gelir elde etmek isteyen öğrenciler tercih ediyor.
Profesyonel idrar üreticileri
Geyiklerden idrar toplamanın oldukça karlı bir iş olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle çiftçilik mesleğiyle uğraşanların tercih ettiği bu işin oldukça basit olduğu söyleniyor. Öte yandan yalnızca bir geyiğin idrarından 300 bin dolar kazanmak mümkün.