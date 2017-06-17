Dünyanın en lanetli 13 yeri
Poveglia Adası – Venice, İtalya
1800’lü yıllarda vebalılara ev sahipliği yapan bir ada. Bu adanın vebalıları tedavi etmek için değil, daha çok sürgün etmek için kullanıldığını da belirtelim. Buradaki ölümlere dayanamayan bazı doktorların adada bulunan kuleden atlayıp burayı lanetlediğine inanılıyor.
Doğu Eyalet Hapishanesi- Philadelphia, ABD
1940 ile 1970 yılları arasında bu hapishanede farklı sebeplerden ötürü yaklaşık 1200 mahkum ölmüş. 1970 sonrası hayaletler görüldüğü gerekçesiyle kapatılan bu hapishane “huzura erememiş ruhların vatanı” olarak nitelendiriliyor.