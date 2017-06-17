Dünyanın en lanetli 13 yeri

Poveglia Adası – Venice, İtalya



1800’lü yıllarda vebalılara ev sahipliği yapan bir ada. Bu adanın vebalıları tedavi etmek için değil, daha çok sürgün etmek için kullanıldığını da belirtelim. Buradaki ölümlere dayanamayan bazı doktorların adada bulunan kuleden atlayıp burayı lanetlediğine inanılıyor.