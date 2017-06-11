Dünyanın en pahalı hamburgeri

Daha öncesinde Londra SoHo House'da çalışan şef Diego Buik, burada hamburgerlere karşı olan sevgisini keşfetmiş ve 28 Mayıs dünya hamburger gününe özel olarak böyle bir çalışma gerçekleştirmek için kolları sıvayarak en pahalı hamburgeri üretmiş.

