Dünyanın en pahalı hamburgeri
Hollanda'nın Hague bölgesindeki restoranında şef Diego Buik tarafından hazırlanan ve servis edilen hamburger, Guiness Rekorlar Kitabındaki en pahalı hamburger olmasıyla biliniyor. Yüksek standartlarda hazırlanan bu hamburgerin değeri tam 1,785 pound yani 8 bin TL civarında bulunuyor.
Daha öncesinde Londra SoHo House'da çalışan şef Diego Buik, burada hamburgerlere karşı olan sevgisini keşfetmiş ve 28 Mayıs dünya hamburger gününe özel olarak böyle bir çalışma gerçekleştirmek için kolları sıvayarak en pahalı hamburgeri üretmiş.
Japonya'nın dinlendirilmiş Wagyu ve Siyah Angus eti karışımı bir köfteyle hazırlanan hamburger, ıstakoz ve yengeç karışımı Hollanda Cini de içeriyor.