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  3. 11 Haziran 2017 18:20

Dünyanın en pahalı hamburgeri

Dünyanın en pahalı hamburgeri

Hollanda'nın Hague bölgesindeki restoranında şef Diego Buik tarafından hazırlanan ve servis edilen hamburger, Guiness Rekorlar Kitabındaki en pahalı hamburger olmasıyla biliniyor. Yüksek standartlarda hazırlanan bu hamburgerin değeri tam 1,785 pound yani 8 bin TL civarında bulunuyor.
 

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Dünyanın en pahalı hamburgeri

Daha öncesinde Londra SoHo House'da çalışan şef Diego Buik, burada hamburgerlere karşı olan sevgisini keşfetmiş ve 28 Mayıs dünya hamburger gününe özel olarak böyle bir çalışma gerçekleştirmek için kolları sıvayarak en pahalı hamburgeri üretmiş.
 

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Dünyanın en pahalı hamburgeri

Japonya'nın dinlendirilmiş Wagyu ve Siyah Angus eti karışımı bir köfteyle hazırlanan hamburger, ıstakoz ve yengeç karışımı Hollanda Cini de içeriyor.

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Dünyanın en pahalı hamburgeri

Bunun yanında kaz ciğeri, beyaz trüf mantarı ve havyar bulunuyor. Karışıma ayrıca, Madagascar vanilyalı, safranlı ve Japon soya sosundan oluşan bir sos da eşlik ediyor.
 

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