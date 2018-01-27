Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu!

Mardin'i ve Mardinlileri, uluslararası bir fuarda temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını kaydeden Sultan Kösen, dünyanın en çok merak uyandıran yaşayan insanı olarak hem Türkiye'nin hem de memleketinin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı son derece mutlu olduğunu söylemişti.

