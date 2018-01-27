Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu!
Dünya'nın yaşayan en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Mardinli Sultan Kösen ve en kısa kadını Hindistanlı Jyoti Amge, başkent Kahire'nin Gize semtinde bulunan Gize Piramitlerini ziyaret etti.
Boyu 2 metre 51 santimetre olan Kösen ile boyu 62.8 santimetre olan Amge, piramitlerin önünde poz verdi.
4 / 12 Sultan Kösen, Mısır hükümetinin davetlisi olarak, başkent Kahire'de düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı'na katılmak için bu ülkeye gitmişti.