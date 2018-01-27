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  3. 27 Ocak 2018 16:05

Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu!

Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu!

Dünya'nın yaşayan en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Mardinli Sultan Kösen ve en kısa kadını Hindistanlı Jyoti Amge, başkent Kahire'nin Gize semtinde bulunan Gize Piramitlerini ziyaret etti.

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Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu!

Boyu 2 metre 51 santimetre olan Kösen ile boyu 62.8 santimetre olan Amge, piramitlerin önünde poz verdi.

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Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu!

4 / 12 Sultan Kösen, Mısır hükümetinin davetlisi olarak, başkent Kahire'de düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı'na katılmak için bu ülkeye gitmişti.

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Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu!

Mardin'i ve Mardinlileri, uluslararası bir fuarda temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını kaydeden Sultan Kösen, dünyanın en çok merak uyandıran yaşayan insanı olarak hem Türkiye'nin hem de memleketinin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı son derece mutlu olduğunu söylemişti.

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