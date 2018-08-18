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  3. 18 Ağustos 2018 14:54

Dünyanın en yalnız adamı ! 22 yıldır böyle yaşıyor...

Brezilya'nın Amazon Ormanları'nda yaklaşık 22 yıldır tek başına yaşayan bir yerlinin yeni çekilmiş görüntüleri yayınlandı.

Dünyanın en yalnız adamı ! 22 yıldır böyle yaşıyor...

"Dünyanın en yalnız adamı" olarak bilinen adam, diğer kabile üyelerinin öldürülmesi sonucu yalnız kalmıştı.

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Dünyanın en yalnız adamı ! 22 yıldır böyle yaşıyor...

50'li yaşlarında olduğu tahmin edilen adamın görüntüleri, Brezilya hükümetinin yerli halklarla ilgili çalışan vakfı FUNAI tarafından çekildi. Çok uzaktan çekilmiş olan görüntülerde kaslı bir adamın baltayla bir ağaç kestiği görülüyor.

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Dünyanın en yalnız adamı ! 22 yıldır böyle yaşıyor...

Görüntüler basında ve sosyal medyada fazlaca paylaşıldı ama yerlinin hikâyesi videoda görünenlerden çok daha derin.

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Dünyanın en yalnız adamı ! 22 yıldır böyle yaşıyor...

FUNAI "dünyanın en yalnız adamını" 1996'dan bu yana uzaktan takip ediyor.Yerlinin Brezilya'nın kuzeybatı eyaletlerinden Rondonia'da yaşadığı bölgenin koruma alanı olmaya devam edebilmesi için, yerli adamın yaşadığının kanıtlanması gerekiyor.Yaklaşık 4 bin hektarlık alanın çevresinde özel çiftlikler ve yasa dışı olarak ormansızlaştırılmış alanlar bulunuyor. Ancak, hayatını tehlikeye atmamak için, yerlinin yaşadığı bölgeye girmek yasak.

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