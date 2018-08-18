Dünyanın en yalnız adamı ! 22 yıldır böyle yaşıyor...

FUNAI "dünyanın en yalnız adamını" 1996'dan bu yana uzaktan takip ediyor.Yerlinin Brezilya'nın kuzeybatı eyaletlerinden Rondonia'da yaşadığı bölgenin koruma alanı olmaya devam edebilmesi için, yerli adamın yaşadığının kanıtlanması gerekiyor.Yaklaşık 4 bin hektarlık alanın çevresinde özel çiftlikler ve yasa dışı olarak ormansızlaştırılmış alanlar bulunuyor. Ancak, hayatını tehlikeye atmamak için, yerlinin yaşadığı bölgeye girmek yasak.

