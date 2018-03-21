Dünyanın ilk evcil puması !
Rusya'da yaşayan bir çift, hayvanat bahçesinde gördükleri hasta yavru pumayı sahiplendi. Messi isimli hayvan dünyada bilinen ilk evcillerştirilmiş puma olarak tarihe geçti.
Rusya’nın Penza kentinde yaşayan Mariya ve Alexander Dmitriev çifti, şegrin hayvanat bahçesinde hasta bir puma yavrusu görüp onu sahiplenmek istedi.
Hayvanat bahçesi yöneticileri ise şaşırtıcı bir şekilde, vahşi bir hayvan olarak bilinen pumayı, tedavi masraflarını üstlenmek koşuyla, genç çiftin sahiplenmesi için onay verdi.