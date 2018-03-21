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  3. 21 Mart 2018 14:04

Dünyanın ilk evcil puması !

Rusya'da yaşayan bir çift, hayvanat bahçesinde gördükleri hasta yavru pumayı sahiplendi. Messi isimli hayvan dünyada bilinen ilk evcillerştirilmiş puma olarak tarihe geçti.

Dünyanın ilk evcil puması !

Rusya’nın Penza kentinde yaşayan Mariya ve Alexander Dmitriev çifti, şegrin hayvanat bahçesinde hasta bir puma yavrusu görüp onu sahiplenmek istedi.

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Dünyanın ilk evcil puması !

Hayvanat bahçesi yöneticileri ise şaşırtıcı bir şekilde, vahşi bir hayvan olarak bilinen pumayı, tedavi masraflarını üstlenmek koşuyla, genç çiftin sahiplenmesi için onay verdi.

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Dünyanın ilk evcil puması !

Şu anda iki buçuk yaşında olan erkek puma sağlığına kavuşarak 41 kiloya ulaştı.

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Dünyanın ilk evcil puması !

28 yaşındaki Mariya Dmitriev, futbolcu Messi hayranı oldukları için pumaya onun ismini verdiklerini belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:

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