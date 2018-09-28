  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Eylül 2018 15:08

Dünyanın sonu için ürküten senaryo

Bilim insanlarının Dünya'nın ve evrenin geleceğiyle ilgili tahminleri oldukça korkunç.

Dünyanın sonu için ürküten senaryo

Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

1/ 28
Dünyanın sonu için ürküten senaryo

10 bin yıl sonra
Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim insanlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan
kalmayacak!

2/ 28
Dünyanın sonu için ürküten senaryo

13 bin yıl sonra
Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.

3/ 28
Dünyanın sonu için ürküten senaryo

15 bin yıl sonra
Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak!

4/ 28
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM