Dünyanın sonu için ürküten senaryo
Bilim insanlarının Dünya'nın ve evrenin geleceğiyle ilgili tahminleri oldukça korkunç.
Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...
10 bin yıl sonra
Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim insanlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan
kalmayacak!
13 bin yıl sonra
Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.