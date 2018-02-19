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  3. 19 Şubat 2018 22:40

Elektroşok cihazıyla bakın ne yaptı...

Elektroşok cihazını iPhone 'in üzerinde kullandı. Bakın neler oldu...

Elektroşok cihazıyla bakın ne yaptı...

Beyaz renkli iPhone X'in tüm fonksiyonları çalışıyor.

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Elektroşok cihazıyla bakın ne yaptı...

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Elektroşok cihazıyla bakın ne yaptı...

Cihazda herhangi bir sorun yok.

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Elektroşok cihazıyla bakın ne yaptı...

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