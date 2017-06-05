Elleri öpülecek aile

Mui'nin öz annesi, diğer bebekler gibi görünmüyor diye, bebeğini dünyaya getirdikten hemen sonra onu acımasızca sokağa terk etmişti. Rog ve Tina ise tesafen hayatlarına giren bu küçük bebeği ilk gördükleri andan itibaren çok sevdiler. Mui'nin nadiren rastlanan bir rahatsızlığı vardı ve doktorlar çocuğun çok az ömrü olduğunu düşünüyordu...

