Elleri öpülecek aile
Hong Kong'ta tanışan Rog ve Tina çifti, tanıştıktan 5 ay sonra evlendiler. Çiftin hayatı mükemmeldi; çocuk istiyorlardı ancak acele etmiyorlardı. Mui ismindeki küçük bir kızla şans eseri tanışınca hayatları değişti.
Mui'nin öz annesi, diğer bebekler gibi görünmüyor diye, bebeğini dünyaya getirdikten hemen sonra onu acımasızca sokağa terk etmişti. Rog ve Tina ise tesafen hayatlarına giren bu küçük bebeği ilk gördükleri andan itibaren çok sevdiler. Mui'nin nadiren rastlanan bir rahatsızlığı vardı ve doktorlar çocuğun çok az ömrü olduğunu düşünüyordu...
Rog ve Tina çifti, Mui'nin daha güzel bir çocukluk geçirmesini istediler. Tina Thomas, CNN'e "Sahip olabileceği en iyi aileye sahip olmasını gönülden istedik" dedi. Çift, Mui üç yaşındayken onu evlat edinmeye karar verdiler. Mui'yi evlat edindikleri günden itibaren kendilerine sık sık çocuğun her an hayatını kaybedebileceği hatırlatıldı.