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  3. 09 Temmuz 2017 10:25

En şanssız insanlar !

İşte dünyanın dört bir yanından o gün şanslı gününde olmayan insanlar.

En şanssız insanlar !

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En şanssız insanlar !

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En şanssız insanlar !

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En şanssız insanlar !

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