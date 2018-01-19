En stresli meslekler belli oldu! En fazla para kazananlar ise...

Diksiyonlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor ve eğer bir konuk ağırlıyorlarsa konuğun söyleyecekleri de onların sorumluluğunda. Kullanacakları kelimeleri özenle seçmeleri gereken canlı yayın spikerleri eleştiriye en çok açık mesleklerden de biri.

