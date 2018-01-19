En stresli meslekler belli oldu! En fazla para kazananlar ise...
İşte en çok para kazandıran meslekler
Hepimiz zaman zaman stresli anlar yaşasak da bazı meslekler için stres işin ayrılmaz bir parçası olmuş durumda. Peki, dünyanın en stresli 10 mesleği hangisi?
TAKSİ ŞÖFÖRLÜĞÜ
Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu şehirlerde taksi şoförlüğü yapmak stres seviyesinin yükselmesine yol açabiliyor. Devamlı yollarda olmak ve yolcuları memnun etmek de kimi zaman oldukça zor olabiliyor.
CANLI YAYIN SPİKERLİĞİ
Canlı yayın spikerleri, canlı yayında gelişebilecek olaylara anında müdahale etmek durumundalar.