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  3. 19 Ocak 2018 23:10

En stresli meslekler belli oldu! En fazla para kazananlar ise...

İşte en çok para kazandıran meslekler

En stresli meslekler belli oldu! En fazla para kazananlar ise...

Hepimiz zaman zaman stresli anlar yaşasak da bazı meslekler için stres işin ayrılmaz bir parçası olmuş durumda. Peki, dünyanın en stresli 10 mesleği hangisi?

TAKSİ ŞÖFÖRLÜĞÜ


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En stresli meslekler belli oldu! En fazla para kazananlar ise...

Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu şehirlerde taksi şoförlüğü yapmak stres seviyesinin yükselmesine yol açabiliyor. Devamlı yollarda olmak ve yolcuları memnun etmek de kimi zaman oldukça zor olabiliyor.

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En stresli meslekler belli oldu! En fazla para kazananlar ise...

CANLI YAYIN SPİKERLİĞİ

Canlı yayın spikerleri, canlı yayında gelişebilecek olaylara anında müdahale etmek durumundalar.


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En stresli meslekler belli oldu! En fazla para kazananlar ise...

Diksiyonlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor ve eğer bir konuk ağırlıyorlarsa konuğun söyleyecekleri de onların sorumluluğunda. Kullanacakları kelimeleri özenle seçmeleri gereken canlı yayın spikerleri eleştiriye en çok açık mesleklerden de biri.

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