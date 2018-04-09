En stressiz meslekler belli oldu! İşte o meslekler...

Günümüzün baş edilmesi en zor ve insanı en çok etkileyen sorunu olan stres yaşamımızın bir parçası olmuş durumda. Gerek evde, gerek trafikte, gerekse iş yerinde stres hep bizimle. Ancak stres seviyesi diğer mesleklere göre çok daha az olan meslekler de var. İşte bu mesleklerin listesi...

