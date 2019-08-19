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  3. 19 Ağustos 2019 12:53

Esrarengiz yaratık böyle görüntülendi

''Yabani insan'' anlamına gelen ''Sasguatch'' adlı esrarengiz yaratık, ABD'nin Mississippi eyaletindeki Tunica kenti yakınlarında görüntülendi.

Esrarengiz yaratık böyle görüntülendi

Ormanda dolaşan garip siyah figürün görüntülerinin, şimdiye kadar ki en iyi Sasquatch olduğu söylendi. "Yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, ABD'nin kuzeybatı ve Kanada'nın batı kesimlerinde yaşadığına inanılan iri, kıllı, maymun benzeri bir yaratık.

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Esrarengiz yaratık böyle görüntülendi

Josh Highcliff isimli avcının korku içinde ormanda çekip, YouTube'da yayınladığı video kısa sürede viral oldu.

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Esrarengiz yaratık böyle görüntülendi

Videoda, bu yaratığın bir insan gibi, kolları, kolları ve bacakları olduğu görüldü. Bedeni ise maymun ve ayı gibi siyah kürkle kaplıydı.

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Esrarengiz yaratık böyle görüntülendi

Josh Highcliff, avlanırken siyah yaratığa rastladı ve çekime başladı. Videonun sonuna doğru, bu siyah yaratık ayağa kalktı, insanlardan çok daha uzun boylu görünüyordu. Hayvanın inanılmaz büyük olduğunu gören Josh, kaçmaya karar verdi.

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