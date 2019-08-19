Esrarengiz yaratık böyle görüntülendi
''Yabani insan'' anlamına gelen ''Sasguatch'' adlı esrarengiz yaratık, ABD'nin Mississippi eyaletindeki Tunica kenti yakınlarında görüntülendi.
Ormanda dolaşan garip siyah figürün görüntülerinin, şimdiye kadar ki en iyi Sasquatch olduğu söylendi. "Yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, ABD'nin kuzeybatı ve Kanada'nın batı kesimlerinde yaşadığına inanılan iri, kıllı, maymun benzeri bir yaratık.
Josh Highcliff isimli avcının korku içinde ormanda çekip, YouTube'da yayınladığı video kısa sürede viral oldu.
Videoda, bu yaratığın bir insan gibi, kolları, kolları ve bacakları olduğu görüldü. Bedeni ise maymun ve ayı gibi siyah kürkle kaplıydı.