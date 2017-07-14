Fenomen levha ile fotoğraf çekilme yarışına girdiler

Seydikemer Belediye Meclisi, 5 Şubat 2015'de düzenlenen olağan meclis toplantısında talebi kabul ederek mahalleye `Dont' adını verdi. İngilizce'de 'do' ve 'not' kelimelerinin kısaltılmış hali olarak kullanılan 'don't' cümlelere geniş zamanda olumsuzluk katıyor. Türkçeye ise 'yapmamak' olarak çevriliyor.