Film senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığı
Adana'da kapalı kasa kamyonetin altını kesip, araçtan inmeden yer altındaki fiber optik kabloları çalan 3 şüpheli yakalandı.
Kent merkezindeki 6 mahallede telekomünikasyon şirketlerine ait fiber optik internet kablolarının çalıması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapalı kasa kamyonetin rögar kapaklarının üzerinde durduğunu saptadı. Aracın alt bölünden bir kişinin çıkarak rögar kapağını kaldırdığı, daha sonra kestiği kabloları aracın içerisinde bulunan kişilere verip tekrar kamyonete girdiği tespit edildi.
Kamera görüntülerinden kamyonetin plakasını öğrenen ekipler şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.