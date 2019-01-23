Film senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığı

DÜZENEK KURMUŞLAR



Bu şekilde 6 farklı noktada hırsızlık yapan kişiler, merkez Seyhan ilçesinde yakalandı. İzmir'den gelerek hırsızlık yaptığı öğrenilen Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), gözaltına alındı.