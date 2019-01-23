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  3. 23 Ocak 2019 11:40

Film senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığı

Adana'da kapalı kasa kamyonetin altını kesip, araçtan inmeden yer altındaki fiber optik kabloları çalan 3 şüpheli yakalandı.

Film senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığı

Kent merkezindeki 6 mahallede telekomünikasyon şirketlerine ait fiber optik internet kablolarının çalıması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

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Film senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığı

Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapalı kasa kamyonetin rögar kapaklarının üzerinde durduğunu saptadı. Aracın alt bölünden bir kişinin çıkarak rögar kapağını kaldırdığı, daha sonra kestiği kabloları aracın içerisinde bulunan kişilere verip tekrar kamyonete girdiği tespit edildi.

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Film senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığı

Kamera görüntülerinden kamyonetin plakasını öğrenen ekipler şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

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Film senaryosunu aratmayan kablo hırsızlığı

DÜZENEK KURMUŞLAR

Bu şekilde 6 farklı noktada hırsızlık yapan kişiler, merkez Seyhan ilçesinde yakalandı. İzmir'den gelerek hırsızlık yaptığı öğrenilen Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş. (30), gözaltına alındı.

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