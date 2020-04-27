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  3. 27 Nisan 2020 18:24

Fırtına asfalt yolun yerini değiştirdi ! İşte en ilginç 20 fotoğraf

Her an şahit olduğumuz anlarla bizi kendine bir kez daha hayran bırakan doğanın daha önce hiç görmediğiniz yönlerini görmeye hazır mısınız? Şiddetli fırtınanın asflat yolu yerinden söktüğü kare onlardan sadece bir tanesi. İşte görünce hayrete düşeceğiniz 20 sıra dışı fotoğraf.

Fırtına asfalt yolun yerini değiştirdi ! İşte en ilginç 20 fotoğraf

Doğa, hiç görmediğimiz yüzünü bizlere bir kere daha gösteriyor. Daha şaşırtıcı ne olabilir derken her gün yepyeni manzaralarla karşılaşıyoruz. Sizleri şiddetli bir fırtınanın asfalt olan yolun yerinin değiştiğini gösteren şaşırtan kare ile başlayan, doğanın büyüleyici yanlarını bir kere daha gözler önüne seren 20 sıra dışı fotoğraflarla başbaşa bırakıyoruz.

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Fırtına asfalt yolun yerini değiştirdi ! İşte en ilginç 20 fotoğraf

Başparmakları olan bir kedi

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Fırtına asfalt yolun yerini değiştirdi ! İşte en ilginç 20 fotoğraf

Yıldız gibi gözüken bir çilek

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Fırtına asfalt yolun yerini değiştirdi ! İşte en ilginç 20 fotoğraf

Kasırgada bükülen ağaç

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