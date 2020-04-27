Fırtına asfalt yolun yerini değiştirdi ! İşte en ilginç 20 fotoğraf

Doğa, hiç görmediğimiz yüzünü bizlere bir kere daha gösteriyor. Daha şaşırtıcı ne olabilir derken her gün yepyeni manzaralarla karşılaşıyoruz. Sizleri şiddetli bir fırtınanın asfalt olan yolun yerinin değiştiğini gösteren şaşırtan kare ile başlayan, doğanın büyüleyici yanlarını bir kere daha gözler önüne seren 20 sıra dışı fotoğraflarla başbaşa bırakıyoruz.