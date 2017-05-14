En ilginç cinsel gelenekler

Deer Horn Muria, Hindistan'ın Chhattisgarh bölgesi ormanlarında yaşayan bir kabilenin adi. Bu kabilenin ilişki, kabile dansı, irfan ve şarkılar öğretmek için genç kız ve erkekleri bir araya getirdiği Ghotu isimli bir festivalleri var. Geceleri, erkekler ve kadınlar bir araya gelerek ateşli oyunlar ve cinsel ilişki partileri düzenliyorlar. Kadınlar gebeliği önlemek için doğal bir likör tüketiyor ve sonra da her gece için kendilerine farklı bir cinsel partner seçiyorlar. Eğer içki işe yaramaz ve kadın hamile kalır ise, kimse asıl babasının kim olduğunu bilmediği için tüm köy çocuğu sahipleniyor.

