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  3. 14 Mayıs 2017 10:59

En ilginç cinsel gelenekler

İşte dünya üzerindeki farklı kültürlerden 10 tuhaf cinsel ilişki adeti...

En ilginç cinsel gelenekler

Endonezya'da, Pon kutlamaları esnasında, katılımcılar kendi eşleri dışında insanlarla da cinsel ilişkide bulunabiliyorlar. İnanca göre, yıl boyunca aynı kişiyle 7 kez birlikte olunursa o insanın dilekleri kabul oluyor.

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En ilginç cinsel gelenekler

Deer Horn Muria, Hindistan'ın Chhattisgarh bölgesi ormanlarında yaşayan bir kabilenin adi. Bu kabilenin ilişki, kabile dansı, irfan ve şarkılar öğretmek için genç kız ve erkekleri bir araya getirdiği Ghotu isimli bir festivalleri var. Geceleri, erkekler ve kadınlar bir araya gelerek ateşli oyunlar ve cinsel ilişki partileri düzenliyorlar. Kadınlar gebeliği önlemek için doğal bir likör tüketiyor ve sonra da her gece için kendilerine farklı bir cinsel partner seçiyorlar. Eğer içki işe yaramaz ve kadın hamile kalır ise, kimse asıl babasının kim olduğunu bilmediği için tüm köy çocuğu sahipleniyor.

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En ilginç cinsel gelenekler

Papua Yeni Gine'deki Sambia kabilesinin 7 yaşındaki erkekleri kızlardan 10 yıl boyunca ayırmak gibi bir geleneği var. Bu dönemde erkek çocuklarına çeşitli piercingler takılıyor ve kabilenin güçlü savaşçılarının menilerini tüketmeleri isteniyor.

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En ilginç cinsel gelenekler

Kırsal Avusturya'da, genç kadınlar koltuk altlarına sıkıştırılmış elma dilimleri ile geleneksel bir dans sergiliyorlar. Danstan sonra, her kız tercih ettiği bir erkeğe elma dilimini veriyor ve seçilen erkek de bunu yiyor.

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