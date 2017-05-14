En ilginç cinsel gelenekler
İşte dünya üzerindeki farklı kültürlerden 10 tuhaf cinsel ilişki adeti...
Endonezya'da, Pon kutlamaları esnasında, katılımcılar kendi eşleri dışında insanlarla da cinsel ilişkide bulunabiliyorlar. İnanca göre, yıl boyunca aynı kişiyle 7 kez birlikte olunursa o insanın dilekleri kabul oluyor.
Deer Horn Muria, Hindistan'ın Chhattisgarh bölgesi ormanlarında yaşayan bir kabilenin adi. Bu kabilenin ilişki, kabile dansı, irfan ve şarkılar öğretmek için genç kız ve erkekleri bir araya getirdiği Ghotu isimli bir festivalleri var. Geceleri, erkekler ve kadınlar bir araya gelerek ateşli oyunlar ve cinsel ilişki partileri düzenliyorlar. Kadınlar gebeliği önlemek için doğal bir likör tüketiyor ve sonra da her gece için kendilerine farklı bir cinsel partner seçiyorlar. Eğer içki işe yaramaz ve kadın hamile kalır ise, kimse asıl babasının kim olduğunu bilmediği için tüm köy çocuğu sahipleniyor.
Papua Yeni Gine'deki Sambia kabilesinin 7 yaşındaki erkekleri kızlardan 10 yıl boyunca ayırmak gibi bir geleneği var. Bu dönemde erkek çocuklarına çeşitli piercingler takılıyor ve kabilenin güçlü savaşçılarının menilerini tüketmeleri isteniyor.