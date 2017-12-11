Yok böyle detay ! Çocukluk fotoğrafına bakınca fark etti
Londra'da yaşayan ancak Koskovalı olan Verona Koliqi Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyayı çalkaladı.
Genç kadın çocukluk fotoğraflarına bakarken arkada görünen deniz yataklı küçük çocuğu fark etti.
Bu yüz çok tanıdıktı. Daha detaylı incelediğinde bu küçük çocuğun nişanlısı Mirand Buzaku olduğunu fark etti.
Aile bireyleriyle konuştuğunda nişanlısının o tarihlerde orada tatil yaptığını ve fotoğraftaki çocuk olduğunu doğruladı.