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  3. 11 Aralık 2017 21:13

Yok böyle detay ! Çocukluk fotoğrafına bakınca fark etti

Londra'da yaşayan ancak Koskovalı olan Verona Koliqi Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyayı çalkaladı.

Yok böyle detay ! Çocukluk fotoğrafına bakınca fark etti

Genç kadın çocukluk fotoğraflarına bakarken arkada görünen deniz yataklı küçük çocuğu fark etti.

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Yok böyle detay ! Çocukluk fotoğrafına bakınca fark etti

Bu yüz çok tanıdıktı. Daha detaylı incelediğinde bu küçük çocuğun nişanlısı Mirand Buzaku olduğunu fark etti.


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Yok böyle detay ! Çocukluk fotoğrafına bakınca fark etti

Aile bireyleriyle konuştuğunda nişanlısının o tarihlerde orada tatil yaptığını ve fotoğraftaki çocuk olduğunu doğruladı.

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Yok böyle detay ! Çocukluk fotoğrafına bakınca fark etti

Çocukken hiç tanışmayan çift 2016'nın yazında Kosova'da tanıştı şimdi ise evlilik yolundalar.

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