Genç kız fantezi kurbanı oluyordu ! Seks oyuncağı...
İngiltere'de yaşayan kız cinsel hayatını renklendirmek için başvurduğu seks oyuncağı sonrası hastanelik oldu.
İngiltere'de yaşayan kız fantezi kurbanı oluyordu. Cinsel hayatını renklendirmek isteyen genç kız, bunun için seks oyuncağına başvurunca soluğu hastanede aldı.
Yaşadıklarından sonra erkek arkadaşının kaçtığını söyleyen 20 yaşındaki Emily Georgia isimli kız, doktorla konuştuğunda kendisinden daha kötü durumda olanların olduğunu da öğrenmiş.
İngiltere'nin Sussex bölgesinde yaşayan genç bir kız, partneriyle cinsel hayatını renklendirmek için seks oyuncağına başvurunca hayatının pişmanlığını yaşadı.