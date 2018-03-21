  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Mart 2018 21:08

Genç kız fantezi kurbanı oluyordu ! Seks oyuncağı...

İngiltere'de yaşayan kız cinsel hayatını renklendirmek için başvurduğu seks oyuncağı sonrası hastanelik oldu.

Genç kız fantezi kurbanı oluyordu ! Seks oyuncağı...

İngiltere'de yaşayan kız fantezi kurbanı oluyordu. Cinsel hayatını renklendirmek isteyen genç kız, bunun için seks oyuncağına başvurunca soluğu hastanede aldı.

1/ 18
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu ! Seks oyuncağı...

Yaşadıklarından sonra erkek arkadaşının kaçtığını söyleyen 20 yaşındaki Emily Georgia isimli kız, doktorla konuştuğunda kendisinden daha kötü durumda olanların olduğunu da öğrenmiş.

2/ 18
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu ! Seks oyuncağı...

İngiltere'nin Sussex bölgesinde yaşayan genç bir kız, partneriyle cinsel hayatını renklendirmek için seks oyuncağına başvurunca hayatının pişmanlığını yaşadı.

3/ 18
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu ! Seks oyuncağı...

İngiliz Daily Mail ve Alman Bild gazetesi başta olmak üzere dünya medyasına haber olan 20 yaşındaki Emily Georgia başından geçenleri şöyle anlattı:

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM