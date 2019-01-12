Gören herkes hayran kalıyor !
Hakkari'de inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan'ın yetenekleri herkesi şaşırtıyor.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan'ın yeteneği görenleri hayran bıraktı. Karahan evinin önünde eksi 25 dereceye varan soğuk havada kardan F-35 savaş uçağı yaptı.
İlçenin Yeni Mahallesi’nde yaşayan ve milli üretime destek amaçlı 30 metre uzunluğundaki F-35 savaş uçağı yaptı.
Her sene olduğu gibi bu sene de tüm imkanlarını kullanarak F-35 savaş uçağı için gerekli tüm malzemeleri alan Karahan, evinin önünde 23 günlük bir uğraşın ardından kardan yaptığı uçağı görücüye çıkarttı.