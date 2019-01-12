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  3. 12 Ocak 2019 16:37

Gören herkes hayran kalıyor !

Hakkari'de inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan'ın yetenekleri herkesi şaşırtıyor.

Gören herkes hayran kalıyor !

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan'ın yeteneği görenleri hayran bıraktı. Karahan evinin önünde eksi 25 dereceye varan soğuk havada kardan F-35 savaş uçağı yaptı.

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Gören herkes hayran kalıyor !

İlçenin Yeni Mahallesi’nde yaşayan ve milli üretime destek amaçlı 30 metre uzunluğundaki F-35 savaş uçağı yaptı.

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Gören herkes hayran kalıyor !

Her sene olduğu gibi bu sene de tüm imkanlarını kullanarak F-35 savaş uçağı için gerekli tüm malzemeleri alan Karahan, evinin önünde 23 günlük bir uğraşın ardından kardan yaptığı uçağı görücüye çıkarttı.

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Gören herkes hayran kalıyor !

F-35 savaş uçağını yapan Mehmet Şerif Karahan, küçükken yaptığı değişik şekillerden dolayı herkesin kendisiyle dalga geçtiğini belirtti.

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