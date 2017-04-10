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  3. 10 Nisan 2017 09:25

Gören inanamıyor

Gören inanamıyor

Sanatçı Marc Sijan'ın sanki gerçekmiş gibi duran heykelleri görenleri şaşırttı.

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Gören inanamıyor

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Gören inanamıyor

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Gören inanamıyor

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