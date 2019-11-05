Gözüne dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı
Ülke basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki Amber Luke, göz akına dövme yaptırdıktan sonra üç hafta boyunca görme yetisini kaybetti. Genç kız göze dövme gibi işlemlerden uzak duracağını söyledi.
Ülke basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki Amber Luke, göz akına dövme yaptırdıktan sonra üç hafta boyunca görme yetisini kaybetti.
Vücudunun her yeri dövmelerle kaplı olan Luke, göz akının mavi olması için yaptırdığı 40 dakikalık işlemden sonra göremediğini fark etti.
Luke, "Göze yapılan işlem doğru yapılmadığı için körlük yaşadım. Üç hafta boyunca göremedim. Gerçekten çok korkunçtu." ifadesini kullandı.