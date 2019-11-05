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  3. 05 Kasım 2019 23:54

Gözüne dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı

Ülke basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki Amber Luke, göz akına dövme yaptırdıktan sonra üç hafta boyunca görme yetisini kaybetti. Genç kız göze dövme gibi işlemlerden uzak duracağını söyledi.

Gözüne dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı

Ülke basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki Amber Luke, göz akına dövme yaptırdıktan sonra üç hafta boyunca görme yetisini kaybetti.

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Gözüne dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı

Vücudunun her yeri dövmelerle kaplı olan Luke, göz akının mavi olması için yaptırdığı 40 dakikalık işlemden sonra göremediğini fark etti.

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Gözüne dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı

Luke, "Göze yapılan işlem doğru yapılmadığı için körlük yaşadım. Üç hafta boyunca göremedim. Gerçekten çok korkunçtu." ifadesini kullandı.

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Gözüne dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı

Luke, artık göze dövme gibi işlemlerden uzak duracağını belirtti.

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