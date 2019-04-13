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  3. 13 Nisan 2019 15:50

Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

Muş'ta gülbahar bitkisi toplayan köylüler, ürünü toptancılara satarak geçimini sağlıyor. Toptancılar da yemeklik olarak kullanılan gülbahar bitkisini, batıdaki illere gönderiyor.

Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

Muş'un çevresindeki dağlık alanların büyük bölümünde kendiliğinden yetişen gülbahar (çiriş) bitkisini toplayan köylüler ürünü toptancılara satıyor.

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Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

Toptancılar da ürünü Ankara, İstanbul, Bursa, ve Mersin gibi büyük illere gönderiyor.

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Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

Erken saatlerde at, eşek ve traktörle dağa gülbahar bitkisi toplamaya gittiklerini söyleyen Yelalan köyünden Şeref Büte, "Köyde en az 80 kişi gülbahar bitkisini toplamak için dağlara gidiyor. Köye gelen toptancılar kilosunu 2 liradan satın alıyor. Şifalı olduğu söylenen bu bitkiler köy halkına gelir getiriyor" dedi.

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Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

Yelalan Köyü Muhtarı Suphi Yaşlıököy de karların erimesi ile birlikte dağlarda ormanlık alanda gülbahar bitkisinin yetiştiğini, köylülerin yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dağdan bitki topladıklarını söyledi.

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