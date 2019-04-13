Gülbahar bitkisi, köylülerin gelir kaynağı oldu

Erken saatlerde at, eşek ve traktörle dağa gülbahar bitkisi toplamaya gittiklerini söyleyen Yelalan köyünden Şeref Büte, "Köyde en az 80 kişi gülbahar bitkisini toplamak için dağlara gidiyor. Köye gelen toptancılar kilosunu 2 liradan satın alıyor. Şifalı olduğu söylenen bu bitkiler köy halkına gelir getiriyor" dedi.