Hamile kalan kadının sakalları çıktı
Rusya'nın Volgograd şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Svetlana Savchenkova, şu an 7 yaşında olan oğluna hamile kaldıktan sonra sakalı çıkmaya başladı.
Rusya'nın Volgograd şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Svetlana Savchenkova, şu an yedi yaşında olan oğlunun hamileliğinde yüzünde sakal çıkmaya başladı.
Hamile olduğu sırada kıllanması daha da artan talihsiz kadın, gün geçtikçe daha da erkek görüntüsüne bürünüyordu.
7 yıl boyunca derdine çare bulamayan Savchenkova'nın iç salgı bezlerinde yatan erkeklik hormonundan dolayı kıllandığı belirlendi.