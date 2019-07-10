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  3. 10 Temmuz 2019 14:50

Hamile kalan kadının sakalları çıktı

Rusya'nın Volgograd şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Svetlana Savchenkova, şu an 7 yaşında olan oğluna hamile kaldıktan sonra sakalı çıkmaya başladı.

Hamile kalan kadının sakalları çıktı

Rusya'nın Volgograd şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Svetlana Savchenkova, şu an yedi yaşında olan oğlunun hamileliğinde yüzünde sakal çıkmaya başladı.

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Hamile kalan kadının sakalları çıktı

Hamile olduğu sırada kıllanması daha da artan talihsiz kadın, gün geçtikçe daha da erkek görüntüsüne bürünüyordu.

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Hamile kalan kadının sakalları çıktı

7 yıl boyunca derdine çare bulamayan Savchenkova'nın iç salgı bezlerinde yatan erkeklik hormonundan dolayı kıllandığı belirlendi.

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Hamile kalan kadının sakalları çıktı

Hiçbir doktorun kendisine yardım edemediğini anlatan genç kadın, sakallarından utandığı için maskeyle geziyor ve çocuğunun yüzüne dokunmasına izin vermiyordu.

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