Haşlanmış yumurtanın suyunu sakın dökmeyin!
KEMİK ERİMESİ VE KEMİK AĞRILARINA İYİ GELİYOR
Yumurtayı kaynattığınız su içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu nedenle kaynatılan yumurtanın suyunun kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.
ÇİÇEKLERİNİZİ CANLANDIRIR
Yumurta suyunun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça faydalı. Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi canlandırmaya ve beslemeye yetecektir.