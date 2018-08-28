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  3. 28 Ağustos 2018 10:55

Haşlanmış yumurtanın suyunu sakın dökmeyin!

Haşlanmış yumurtanın suyunu sakın dökmeyin!

Bu bilgilerden sonra bir daha kaynattığınız yumurtanın suyunu atmak istemeyeceksiniz.

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Haşlanmış yumurtanın suyunu sakın dökmeyin!

KEMİK ERİMESİ VE KEMİK AĞRILARINA İYİ GELİYOR
Yumurtayı kaynattığınız su içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu nedenle kaynatılan yumurtanın suyunun kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

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Haşlanmış yumurtanın suyunu sakın dökmeyin!

ÇİÇEKLERİNİZİ CANLANDIRIR
Yumurta suyunun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça faydalı. Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi canlandırmaya ve beslemeye yetecektir.

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Haşlanmış yumurtanın suyunu sakın dökmeyin!

DAHA CANLI VE PARLAK SAÇLAR
Kaynattığınız yumurta suyunu saçlarınıza sürün. Bol miktarda protein içeren yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür ve bu da saçlarınızın oldukça canlı görünmesine yardımcı olur. Özellikle de kuru saçlar için adeta bir ilaç.

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