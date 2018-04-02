Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!
Hastalığı yüzünden sokağa dahi çıkamayan kadın, eski günlerine kavuşmak istiyor.
38 yaşındaki Charmaine Sahadeo isimli kadın, yaşadığı hastalık yüzünden sokağa dahi çıkamaz hale geldi. Bir an önce kurtulmayı hayal eden Charmaine, eski günlerine geri dönmek istiyor.
Trinidad ve Tobago'da yaşayan 38 yaşındaki Charmaine Sahadeo isimli kadının vücudu doğum yaptıktan sonra baloncuk benzeri tümörlerle kaplandı.
Aşırı bir nörofibromatozis vakasından muzdarip olan kadının tüm yüzünü kaplayan yumrular büyük ağrılara sebep oluyor.