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  3. 02 Nisan 2018 21:40

Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Hastalığı yüzünden sokağa dahi çıkamayan kadın, eski günlerine kavuşmak istiyor.

Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

38 yaşındaki Charmaine Sahadeo isimli kadın, yaşadığı hastalık yüzünden sokağa dahi çıkamaz hale geldi. Bir an önce kurtulmayı hayal eden Charmaine, eski günlerine geri dönmek istiyor.

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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Trinidad ve Tobago'da yaşayan 38 yaşındaki Charmaine Sahadeo isimli kadının vücudu doğum yaptıktan sonra baloncuk benzeri tümörlerle kaplandı.

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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Aşırı bir nörofibromatozis vakasından muzdarip olan kadının tüm yüzünü kaplayan yumrular büyük ağrılara sebep oluyor.

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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Talihsiz kadın hep böyle bir hastalığa sahipti ancak ikinci çocuğunu doğurduktan sonra tümörleri hızlı bir biçimde büyüyüp çoğalmaya başladı. Geçirdiği iki ameliyat da kadının tümörlerinin büyümesini durduramadı.

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