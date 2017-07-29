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  3. 29 Temmuz 2017 17:55

Hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar

Her gün doğal yaşamımızın içinde olan ve rutine bağladığımız alışkanlıklar aslında zararlı mı ?

Hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar

Her gün duş almaktan, günde 8 saat uyumaya kadar olan alışkanlıklarımızı uzmanlar araştırdı ve birçoğunun yanlış yapıldığını açıkladı.

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Hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar

Peki her gün farkında olmadan yaptığınız 7 yanlış ve bu yanlışların nedenleri neler ? İşte yanıtları :

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Hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar

YANLIŞ NEFES ALMAK

İnsanlar genelde yanlış nefes alıp verirler. Bu da taze havanın ciğerlerimizin tümüne ulaşmamasına ve üst bölümde kalmasına neden olur. Bu yüzden ciğerlerimizin alt bölümünde eski hava kalır ve tazelenmez.

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Hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar

Oysa ki ciğerlerimizin alt bölümümde yoğun kan damarları bulunuyor. Bu damarlara oksijen gitmesi çok önemli. Bu nedenle dakikada 12-20 nefes alıp vermek ve bunu yavaş bir şekilde derin nefes alarak, aldığımız havayı ağızımızdan vererek yapmalıyız. Doğru nefes almak vücudumuzda oksijen sirkülasyonuna destek olduğu gibi birçok hastalığın engellenmesine de neden oluyor.

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