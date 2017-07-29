Hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar
Her gün doğal yaşamımızın içinde olan ve rutine bağladığımız alışkanlıklar aslında zararlı mı ?
Her gün duş almaktan, günde 8 saat uyumaya kadar olan alışkanlıklarımızı uzmanlar araştırdı ve birçoğunun yanlış yapıldığını açıkladı.
Peki her gün farkında olmadan yaptığınız 7 yanlış ve bu yanlışların nedenleri neler ? İşte yanıtları :
YANLIŞ NEFES ALMAK
İnsanlar genelde yanlış nefes alıp verirler. Bu da taze havanın ciğerlerimizin tümüne ulaşmamasına ve üst bölümde kalmasına neden olur. Bu yüzden ciğerlerimizin alt bölümünde eski hava kalır ve tazelenmez.
Oysa ki ciğerlerimizin alt bölümümde yoğun kan damarları bulunuyor. Bu damarlara oksijen gitmesi çok önemli. Bu nedenle dakikada 12-20 nefes alıp vermek ve bunu yavaş bir şekilde derin nefes alarak, aldığımız havayı ağızımızdan vererek yapmalıyız. Doğru nefes almak vücudumuzda oksijen sirkülasyonuna destek olduğu gibi birçok hastalığın engellenmesine de neden oluyor.