Hayatımızı etkileyen doğru bildiğimiz yanlışlar

Oysa ki ciğerlerimizin alt bölümümde yoğun kan damarları bulunuyor. Bu damarlara oksijen gitmesi çok önemli. Bu nedenle dakikada 12-20 nefes alıp vermek ve bunu yavaş bir şekilde derin nefes alarak, aldığımız havayı ağızımızdan vererek yapmalıyız. Doğru nefes almak vücudumuzda oksijen sirkülasyonuna destek olduğu gibi birçok hastalığın engellenmesine de neden oluyor.