Hayatta kalma taktikleri
Pisi pisine ölmemek için... Bu bilgiler sizi hayatta tutacak !
Bunu kelimelere dökmek ne kadar acı olsa da trafik kazası sonucunda araçların denize veya göllere uçtuğu ve bu esnada aracın içindekilerin nefessizlikten hayatlarını kaybettikleri oluyor.
Bu bilgiler sayesinde bir gün başınıza talihsiz bir olay gelmesi durumunda alacağınız önlemi bileceksiniz.
Görüntülerde yetenekli dalıcı ve Manitoba Üniversitesi'nde araştırmacılık yapan Dr. Geoff Giesbrecht aracınızla beraber suya düşmeniz halinde kurtulmanız için ne yapmanız gerektiğini anlatıyor.
Gordon, "Suya düştükten 30 ile 60 saniye arasında mutlaka araçtan çıkmanız gerekiyor ve bu saniyeler hayati" diyor.Öncelikle bilmeniz gereken nokta, otomobil suya düştükten sonra kapılarının su basıncı nedeniyle açılmayacak olmasıdır. Su aracın içine tamamen dolana ve iç-dış basınç eşitlenene dek kapılar açılmayacaktır. Boşuna kapıyı açmaya çalışarak enerjinizi tüketmeyin.