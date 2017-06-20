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  3. 20 Haziran 2017 10:00

Hayatta kalma taktikleri

Pisi pisine ölmemek için... Bu bilgiler sizi hayatta tutacak !

Hayatta kalma taktikleri

Bunu kelimelere dökmek ne kadar acı olsa da trafik kazası sonucunda araçların denize veya göllere uçtuğu ve bu esnada aracın içindekilerin nefessizlikten hayatlarını kaybettikleri oluyor.


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Hayatta kalma taktikleri

Bu bilgiler sayesinde bir gün başınıza talihsiz bir olay gelmesi durumunda alacağınız önlemi bileceksiniz.


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Hayatta kalma taktikleri

Görüntülerde yetenekli dalıcı ve Manitoba Üniversitesi'nde araştırmacılık yapan Dr. Geoff Giesbrecht aracınızla beraber suya düşmeniz halinde kurtulmanız için ne yapmanız gerektiğini anlatıyor.


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Hayatta kalma taktikleri

Gordon, "Suya düştükten 30 ile 60 saniye arasında mutlaka araçtan çıkmanız gerekiyor ve bu saniyeler hayati" diyor.Öncelikle bilmeniz gereken nokta, otomobil suya düştükten sonra kapılarının su basıncı nedeniyle açılmayacak olmasıdır. Su aracın içine tamamen dolana ve iç-dış basınç eşitlenene dek kapılar açılmayacaktır. Boşuna kapıyı açmaya çalışarak enerjinizi tüketmeyin.

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