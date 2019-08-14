Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
Hem bütçenizi yormayacak hem de sizi pek çok zahmetten kurtaracak bu bilgiler çok işinize yarayacak. İşte kolayca uygulayabileceğiniz mutfaktan temizliğe, alışverişten cilt bakımına kadar hayatınızın her alanında size yardımcı olacak b
Gün boyu topuklu ayakkabı ile rahatça yürümek için ikinci ve üçüncü ayak parmağınızı yara bandıyla sabitleyebilirsiniz. Diğer yandan bant kullanarak ayak ağrınızı da azaltabilirsiniz! Ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağını birbirine yapıştırmak, ayak ağrınızın azalmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Bunun nedeni ise bu iki parmağın arasında yer alan sinirdir. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapar ve böylece ayağınızdaki ağrı azalmış olur.
Sert ayakkabıları esnetmek için kurutma makinesi kullanın. Saç kurutma makinesini en düşük ayara getirin. Ardından makinenin başını ayakkabının iç kısmına doğru tutun. Makineyi bir süre ayakkabıya tuttuktan sonra aleti kapayın. Ardından ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabaha kadar ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır.
Klozetleri daha detaylı temizlemek isteyenler diş fırçasını bükerek, zor ulaşılan noktalardaki bakteri ve kirleri kolaylıkla temizleyebilir. Bunun için kullanılmayan diş fırçasını kırmadan bükmek gerekiyor. Bükme işlemini alimünyum folyo ile sararak çakmak yardımıyla biraz ısı verip yapabilirsiniz. Bükülen diş fırçasını klozetin ulaşılmayan bölgelerini temizlemek için kullanabilirsiniz.