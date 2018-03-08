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  3. 08 Mart 2018 22:15

Her gördüğünüze aldanmayın

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların nasıl çekildiğine bir de böyle bakın...

Her gördüğünüze aldanmayın

Sosyal medya platformlarını her açtığımızda "mükemmel" kareler görmek mümkün. Ancak bunlardan kaçı gerçeği yansıtıyor?

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Her gördüğünüze aldanmayın

Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.


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Her gördüğünüze aldanmayın

Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.


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Her gördüğünüze aldanmayın

İşte Instagram ya da diğer fotoğraf paylaşım sitelerinde gördüğümüz kusursuz hayatların arkasındaki acı gerçekler...


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