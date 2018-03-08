Her gördüğünüze aldanmayın
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların nasıl çekildiğine bir de böyle bakın...
Sosyal medya platformlarını her açtığımızda "mükemmel" kareler görmek mümkün. Ancak bunlardan kaçı gerçeği yansıtıyor?
Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.
Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.